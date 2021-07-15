暑假來臨卻碰上疫情三級警戒，最讓家長們頭痛的就是原本規劃的夏令營、暑期才藝課、戶外團隊活動等全泡湯。在歷經半個月的學校線上課程後，相信孩子們多已習慣視訊課程的方式與節奏，在1111家教網上有許多家教老師都可採用視訊教學，且提供多元授課科目，同樣能讓孩子有個充實的暑假。

在才藝類別中，像是棋藝、勞作、魔術、手工藝等，都非常適合視訊授課。若希望學習其他語言，在語文類別中也有許多語言家教老師開課。以最受孩子喜歡的課程之一「魔術」為例，目前在家教網上有37位老師授課，多數都可先試教，透過老師與孩子的試教互動，讓家長更放心。

魔術授課老師的年齡層分布廣，從公私立大學的在學生，到上班族兼職家教，且每位都能提供數個授課科目內容。以就讀成功大學的許先生為例，曾擔任建國中學魔術社社長，主修近距離紙牌魔術，課程內容包括提供入門學習方向、表演表達方式教學、基礎與進階撲克牌手法教學等。同時他也針對高中職以下學生，教授數學、美術等科目。

有別於一般家教平台，從人力銀行起家的「1111家教網」，提供老師與家長雙方皆免費的家教媒合服務，在1111嚴格的把關與審核下，老師找案件免仲介費、家長免費找家教，案件免抽成也無額外收費，曝光效果也不輸付費的。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，少子化的趨勢，讓家長們對家教的期望都特別高，在意教學成效，老師想要賺取高薪，需要面對的壓力與付出並不少。透過家教快速累積收入，家教成為大學生最愛的兼職工作。