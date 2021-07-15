板信商銀15日股東常會通過認2020年度營業報告書及財務報表案，及盈餘分派案，每股配發股票股利0.48元，進行盈餘轉增資發行新股，並完成普通董事9席及獨立董事3席改選。

板信商銀股東常會新選任董事，包括郭道明、林同仁、邱顯忠、朱耀智、漢佳建設代表人劉炳華、三輝建設代表人廖美雲、天陸建設代表人邱月霜、昕輝建設代表人張明道、耀辰國際代表人簡林龍。另獨立董事為林茂權、林鴻琛、孫慧蘭。

另板信商銀並通過修訂「公司章程」部分條文案，及「股東會議事規則」部分條文。