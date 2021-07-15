板信商銀15日股東常會通過認2020年度營業報告書及財務報表案，及盈餘分派案，每股配發股票股利0.48元，進行盈餘轉增資發行新股，並完成普通董事9席及獨立董事3席改選。
板信商銀股東常會新選任董事，包括郭道明、林同仁、邱顯忠、朱耀智、漢佳建設代表人劉炳華、三輝建設代表人廖美雲、天陸建設代表人邱月霜、昕輝建設代表人張明道、耀辰國際代表人簡林龍。另獨立董事為林茂權、林鴻琛、孫慧蘭。
另板信商銀並通過修訂「公司章程」部分條文案，及「股東會議事規則」部分條文。
板信商銀15日股東常會通過認2020年度營業報告書及財務報表案，及盈餘分派案，每股配發股票股利0.48元，進行盈餘轉增資發行新股，並完成普通董事9席及獨立董事3席改選。
板信商銀股東常會新選任董事，包括郭道明、林同仁、邱顯忠、朱耀智、漢佳建設代表人劉炳華、三輝建設代表人廖美雲、天陸建設代表人邱月霜、昕輝建設代表人張明道、耀辰國際代表人簡林龍。另獨立董事為林茂權、林鴻琛、孫慧蘭。
另板信商銀並通過修訂「公司章程」部分條文案，及「股東會議事規則」部分條文。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。