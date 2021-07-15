新型變種病毒Delta降低了新冠疫苗的有效性，再加上各國疫苗施打的狀況極度不均、逐漸升溫的全球通膨以及各國政府對科技巨頭的監管措施，不但讓各國央行再次緊繃神經，也讓金融市場在下半年充斥著各種不確定性。摩根資產管理表示，未來通膨的發展將牽動聯準會退場的節奏，因此今年秋天各國央行的年會將是觀察重點。不過，由於通膨升溫反而是多元投資的開始，所以第三季的投資環境對多數的風險性資產仍是有利，特別是景氣循環股與成長股之間的類股輪動，以及收益率較高的信用債券。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，今年以來市場的焦點都在通膨，不過以目前通膨的水準來看，其實離「通膨過熱」還有相當距離，所以在這段期間，真正影響投資的關鍵，反而是由於疫苗施打的不普及，使得各國經濟復甦的腳步各異，就連政策也開始出現分歧。

許長泰補充，在美國，雖然大量的財政刺激措施與寬鬆的貨幣政策，加快了美國經濟復甦的力道，但通膨卻是美國經濟復甦的隱憂。在歐洲，雖然有望緊跟美國之後加入經濟復甦行列，但部分國家也因為解封而面臨Delta病毒侵擾的困境。

在中國，雖然去年疫情先進先出，但仍有貨幣政策正常化與地緣政治的紛擾。至於經濟成長率相對較高的新興亞洲，央行寬鬆的貨幣政策雖然可望延續，但由於疫苗接種率偏低，也可能持續面臨新型變種病毒的挑戰。

許長泰說，儘管各國復甦步調不一，政策也不同，但整體來說，全球經濟還是在擴張的道路上，各國雖然擔心通膨，不過，主要央行的應對態度卻相當謹慎，再加上全球經濟增溫也將帶動企業獲利上調，所以第三季的整體環境對風險性資產還是有利，特別是對景氣循環股。

成長股在企業獲利的拉抬下，也逐漸出現了價格面的優勢，不過各國政府對科技巨頭的監管仍然持續，對最低企業稅的討論也還在進行中，所以對投資人來說，雖然科技股已出現價格優勢，但短期內仍要面臨各國監管的變數，所以建議關注股票資產者，還是以成長型與價值型相互搭配為宜。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，現階段，通膨升溫對企業獲利的預估較易被市場關注，不過根據統計，從1999年以來，生產者價格指數(PPI)與企業獲利的連動是正相關，而自1990年以來，消費者的薪資成長也與企業的獲利呈正相關，所以只要不是進入通膨過熱階段，企業獲利都可望隨著通膨升溫而上調。

林雅慧補充，除了景氣循環股外，亞洲高股息股票也是可以留意的對象，因為企業獲利上調也將有利於股息股利的發放，以全球範圍來看，目前股利率超過3%的企業，有237家位於亞太(不含日本)地區，遙遙領先排名第二歐元區的112家，可見亞洲的高股息企業在收益上的投資優勢。

另外，在景氣與通膨皆雙雙上揚的過程中，高收益債也是可以佈局的對象，今年以來全球高收益債指數的違約率，已經從年初的6.04％大幅下降到6月份的1.87％)，儘管目前高收益債的利差已明顯低於歷史平均，但違約率的下降卻有助於擴大高收益債利差收斂的空間，再搭配高收益債具備存續期間短的優勢，在面對利率風險時反而有較強的抵抗力。

摩根資產管理表示，由於全球經濟復甦的腳步不一，所以只要全球經濟仍在成長，主要央行就不至於過早踩剎車，而通膨過熱也就不太容易發生，在此情況下，建議投資人用分散配置的方式持續布局風險性資產，以掌握第三季類股輪動與收益的機會。