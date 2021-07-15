鋼材價格飆漲，中鋼盤商陽奉陰違，導致機械（含工具機）業者嚴重缺料，大呼吃不消。身兼台灣區鋼鐵公會理事長的中鋼董事長翁朝棟14日拜會台灣工具機暨零組件公會許文憲，達成建立溝通平台的共識。15日由副總經理劉敏雄副總經理代表與台灣機械工業公會舉行鋼材產銷交流視訊會議，中鋼承諾機械公會，協助有需求的機械業者，找到合適的供應商。

工具機公會、機械公會5月下旬先後向政府提建言，都提到鋼材價格飆漲，導致機械業嚴重缺料，砲轟有大盤及中盤商囤貨、趁機哄抬價格等情事，引發行政院副院長沈榮津關注，責成經濟部次長林全能6月初出面與機械公會理事長魏燦文、機械公會理事長許文憲及身兼鋼鐵公會理事長的中鋼董事長翁朝棟召開視訊會議，翁朝棟允諾，會對熱軋鋼板中盤商及下游經銷商價格進行管控，仍有不同意盤商調漲價格的機械業者，拿不到鋼材，怒批中鋼盤商陽奉陰違，引發經濟部關注。

經濟部工業局長呂正華、財團法人精密機械中心總經理賴永祥及中鋼董事長翁朝棟、業務副總劉敏雄等一行人，14日連袂拜訪工具機公會理事長許文憲及副理事長陳金柏等人，就工具機產業生產所需鋼鐵材料交換意見，會中針對如何協助工具機公會會員廠需料孔急現況，達成三項共識：一、中鋼會透過調節內外銷比重及廠內生產計劃等方式，協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢。二、鋼鐵公會、工具機公會及中鋼已建立溝通交流的平台，未來若有需料孔急的狀況，可透過此一平台管道相互協調並妥為因應處理。三、工具機業者所需鋼材皆需經加工後才能使用，國內鋼鐵產業無論是上游生產廠、中游加工廠(盤商)或下游終端用戶，彼此都應互相尊重體諒既有的供應鏈體系，共存共榮來創造台灣經濟榮景。

許文憲、陳金柏表示，理解且肯定工業局、鋼鐵公會及中鋼的用心與作為，期盼在多方共同的努力下，能迅速解決目前的問題，確保鋼市的供料穩定順暢，大家一同為台灣的經濟打拼。

機械公會15日與鋼鐵公會及中鋼舉行「鋼材產銷交流視訊會議」。由機械公會秘書長許文通主持，鋼鐵公會總幹事沈錦全、中鋼副總經理劉敏雄，機械公會胡永進副理事長、空油壓專委會王振吉會長及精密機械研究發展中心總經理賴永祥等人也列席參加。

許文通會中指出，依鋼鐵公會官網公布統計資料，截至4月止，鋼板及鋼捲庫存量約130萬公噸；另依鋼鐵公會國內鋼材銷售流向資料亦顯示，機械業者僅使用不到1％鋼料，顯示機械業者面臨缺料問題，必有其他原因。

許文通指出，機械公會進一步對於機械業者供貨來源進行調查，依照機械公會所做會員廠之調查分析結果，超過九成機械業者皆向中盤商採購鋼材，然而同一型號自不同供應商所購買的價格差異甚大，顯示在市場價格不透明與預期心理，造成囤積與惜售鋼材，讓市場充滿缺料漲價氛圍，造成鋼價失控混亂。

許文通表示，機械公會向中鋼及鋼鐵公會提出三點訴求，一、請中鋼及鋼鐵公會協助機械公會會建立鋼材供需媒合平台，協助機械產業取得多管道供貨來源，解決缺料問題，以因應生產所需。二、請中鋼提供鋼材額度給機械公會，由機械公會統一向中鋼公司進行採購。三、請中鋼公司建立中盤商實配實銷制度，以避免惡意囤積。

中鋼及鋼鐵公會對於機械公會提出鋼材供需媒合平台，給予正面回應，後續將提供對應窗口，三方對於鋼材供需進行滾動式更新，協助有需要的業者，可找到合適供應商。至於實配實銷制度，中鋼表示，已有定期向中盤商進行庫存調查，庫存調查資料也可提供機械公會參考，惟提供鋼材額度給機械公會統一採購一事，中鋼回應，因鋼材種類品項過多，其中包含鋼材裁切加工等繁複事宜，表達此項有其執行上困難，還要再進一步討論。

中鋼副總經理劉敏雄表示，日前政府及公會的關注下，中鋼已有因應作法，未來也會配合政府政策全力協助。

許文通指出，機械業先後歷經美中貿易戰、新冠疫情等影響下，接踵而來是面對大環境所反應出匯率漲、航運漲及原物料漲等三漲逼迫。期望中鋼及鋼鐵公會配合政府政策，共體時艱、穩定鋼價，待此波影響過後，將迎來強勁剛性需求，未來機械業將與鋼鐵業共享市場榮景。