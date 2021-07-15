盧廣仲今（15日）36歲生日，雖然疫情微解封，他仍乖乖待在家裡錄音，沒有特別慶生，問他有買什麼作為自己的生日禮物嗎？他說：「買了一隻棒球手套，祈願疫情後可以跟大學同學一起在陽光下玩投接球。」

盧廣仲為免疫情影響新專輯進度，之前就把樂器和錄音室搬到家裡，他今天早上和家人視訊通話後，就開始錄音。他收到公司快遞給他的生日蛋糕，「防疫優先，今年沒有慶生，公司有送一個小蛋糕到家裡，會珍惜的享用。」也看到粉絲包下公車站牌廣告，以及大批粉絲留言祝福，「收到許多歌迷的祝福，很感恩，希望大家平安順心。」

他原定8月六度登上台北小巨蛋舉辦演唱會，受疫情影響已宣布延期，談到防疫期間的生活，他長達三十幾天沒出門，他形容，最近生活其實很簡單，早起練一下太極拳，做一下運動，就開始錄音。他三餐叫外送，偶爾自己煮冷凍包、或朋友送的蔬果箱。

盧廣仲向來自己寫歌、演唱、製作編曲，加上他又要求完美，所以進度比較慢，新專輯做了5年，最近搬到家裡錄音沒有幫手，又更慢了。被問專輯進度和發片計劃，他表示，目前新專輯進度已經79.77％，預計年底前發片。他生日願望則是「今天早起檢查新專輯的歌曲檔案，離完成又更近了一步。想把生日願望送給大家，希望大家都能心想事成，yeah!」，也希望疫情後能趕快見到健健康康的大家。