中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會指出，《華盛頓郵報》起底美國政府囤積新冠疫苗導致浪費，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，美國這種囤積疫苗的自私做法，連美國媒體都看不下去了。中方始終認為，疫苗是全球公共產品，應當致力於實現疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性。

美國《華盛頓郵報》13日發表評論文章，批評美國大量囤積新冠疫苗，導致疫苗浪費現象嚴重。文章指出，美國當前應對疫情的最大失敗之處，就是只關注美國國內的疫情，而對國外的病毒威脅疏於考慮。報導還提到，美國為了實現此前定下的在7月4日前讓70％美國成年人至少接種一劑疫苗這一不可能完成的目標，大量囤積疫苗，數百萬疫苗即將過期，最終將被扔進垃圾桶。而這種疫苗浪費預計將持續到秋季。此外，儘管沒有證據表明民眾需要注射加強劑量，但美國還是購買了2億劑莫德納疫苗，在國內囤積落灰。

趙立堅指出，《華盛頓郵報》文章所說，在美國開展抽獎和名人廣告活動，說服美國人接種過剩疫苗的時候，世界其他地區正在為新冠逝者挖掘墳墓。聯合國祕書長古特雷斯日前表示，要實現全球群體免疫並終止新冠疫情，尚需110億疫苗用於全球70％地區的人接種。他同時警告稱，國際社會獲得新冠疫苗的機會是不均等的。

「確實，國際社會都看到了美國這種自私之舉極大地剝奪了發展中國家公平獲得疫苗的機會，令人汗顏。」趙立堅說道，在當前新冠肺炎疫情仍在全球擴散蔓延，特別是變異病毒為全球疫情防控帶來更大挑戰的背景下，美國囤積浪費寶貴疫苗的做法，無異於扼殺了開發中國家脆弱的抗疫生命線。美國囤積浪費的每一支疫苗都本可以拯救一個生命。隨著那些落灰過剩的疫苗，被美方扔進垃圾桶的不只是一串串的數字，還有良知和國際責任。

趙立堅指出，中方始終認為疫苗是全球公共產品，應當致力於實現疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性。中方願盡己所能的對外提供疫苗，與各方攜手共建人類衛生健康共同體，為全球抗疫做出更大貢獻。