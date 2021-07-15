西螺分局昨天深夜10點多查緝該「乩童」男子到案，警方15日強調將於相關證據蒐集完備後，建請雲林地檢署實施預防性羈押。（西螺分局提供）

西螺鎮發生一名自稱乩童的神棍藉起乩毆打男童和婦人，西螺分局昨（14日）漏夜查緝到案說明並函送地檢署，警方強調，相關證據蒐集完備後，將建請地檢署實施預防性羈押。

網路日前流傳一名神棍疑似假藉治療名義，用拳頭痛毆打男童的腹部、大力揉歐巴桑胸部，圍觀群眾卻袖手旁觀，甚至雙手合十的荒唐影片。

西螺分局昨天深夜10點多查緝該「乩童」男子到案，偵訊後依涉嫌傷害罪及醫師法把他函送地檢署偵辦。

西螺分局強調，將於相關證據蒐集完備後，建請雲林地檢署實施預防性羈押。

一名網友在Dcard張貼今年1月22日新竹縣某寺廟到雲林縣西螺鎮寺廟會香的影片，影片赫然出現一名穿著乩童服裝的男子重拳打小男童的肚子，男童嚇得倒在地上掙扎，小男孩哭說「不要用我」，乩童回答「我就要用你」、「男子漢哭什麼哭」。另一名歐巴桑則被大力推揉胸，但旁觀者都未制止。

該段影片在西螺各大社群網站廣泛流傳，一名美國華僑看了極其憤怒，具名向雲林縣長張麗善的縣長信箱投訴，西螺警方積極偵辦，14日白天傳喚該名施暴男子到案說明但未果，深夜10點多終於把他查緝到案。