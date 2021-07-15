高雄、台中陸續發生民眾混打AZ、莫德納疫苗，北市副市長蔡炳坤表示，北市的醫療院所、院外接種站都會連到疾管署系統，都能查到民眾接種紀錄，這狀況可能陸續會在各縣市發生，但北市從院內到院外都有非常完整的把關，不讓民眾找到漏洞。

蔡炳坤說，北市醫療院所都有系統連結到疾管署，無論是院外設的接種站或是花博爭豔館接種站，都能VPN連線到疾管署CDC系統，可查到民眾接種紀錄，現場也會核對黃卡及健保卡貼紙，北市從院內到院外都有非常完整的把關。

蔡坦言，實務上，各縣市可能會陸續發生，花博雖也有發生長者打了AZ，又參加這次接種莫德納的預約，但一看就被看出狀況，已告訴長者這次莫德納是讓65歲以上、第一次預約者，非第二劑，政府目前也沒開放混打，因此各縣市還是要有一致作法，別讓民眾找到漏洞。

蔡還說，各合約診所開放殘劑疫苗預約，都十分受到民眾歡迎，因1瓶可打14劑，健康服務中心也與診所有密切關係，可用轉介或把周邊狀況給湊足，不浪費疫苗，將疫苗施打在需要的接種人身上。