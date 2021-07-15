天氣晴朗炎熱，高溫上看36度，悶熱的天氣要整天宅在家，開冷氣成了唯一選擇，一整年沒開冷氣，無論是啟動前的保養或是使用中的維修需求都會跟著增加，業務量暴增，冷凍空調維修產業從入夏前就開始出現缺工的現象。觀察1111人力銀行目前「冷凍空調技術人員」的職缺，與2月份淡季相比，成長幅度將近30％，職缺數快速成長。

進一步分析，除了一般家戶對於空調維修需求，包括冰箱冷氣、百貨商場空調、醫院隔離病房、智能化廠房甚至是科技廠無塵室都需要相關人才進駐。部分廠區還會有專屬的團隊，當紅的空氣品質管理，也屬於冷凍空調的學門領域。

此外，因為三級警戒，帶動大量需求的低溫物流，產業中對冷凍空調人力也相當依賴，而從去年開始就大量缺工的營建業，從規劃、製圖、到施工，也都需要冷凍空調的人才，可以說在食衣住行不同領域，都需要具備這類相關專業的人才。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「冷凍空調」過去一直被視為冷門科系，畢業生人數追不上產業開缺速度，長期以來都屬於人力供不應求的職缺類型。近年來各科技大學陸續加開系所與產學專班，培育相關人才，畢業生被視為當紅炸子雞，還有不少在校生還沒畢業已經被大廠預定。

至於要如何投入相關領域，除了就讀相關科系學得一技之長，即使是門外漢，有意投入冷凍空調領域也能從基礎的學徒開始。在1111人力銀行的求才頁面，有不少企業就從徵求學徒開始，培養班底人才。此外，也可以選擇有實作機會的產學專班、學分班為考照與就業做準備，由於「冷凍空調技術人員」重視的是實務上的運用，能累積實戰經驗的經歷特別重要，但如果想要獨當一面，考取證照就是執業前的必備門檻。

黃若薇表示，「冷凍空調技術人員」因為有專業證照傍身，在薪資表現也相對優異，近年來「冷凍空調技術士」錄取率低，擁有甲級證照的好手，薪資突破百萬不是難事。具備專業的技術人才，即使是入門的證照，只要具備高中職學歷，也能領到３萬元左右的薪水，薪資也會隨著年資水漲船高。除了自己職業的選擇之外，也能進入相關的技師事務所或工程顧問公司受聘執行業務，負責冷凍空調工程之規劃、設計等工作，出路廣泛。