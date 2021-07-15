花蓮縣內疫苗接種及剩餘狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚（中）說明目前縣內疫苗接種情況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者接種疫苗今順利落幕，目前已有55.6％的長者完成接種，縣內疫苗總覆蓋率也達到21.5％，剩下AZ及莫德納共逾15000劑，將保留給1至8類未接種者及公告第2劑接種對象。

衛生局長朱家祥說，花蓮迄今配得AZ疫苗35470劑及莫德納疫苗49120劑，目前已分別施打33861劑及35469劑，莫德納疫苗自9日撥補後，13、14日擴大替長者接種，15日也開放社區診所提供長輩就近施打服務，這3天已接種約19000人，長者接種率達55.6％，縣內疫苗覆蓋率則是21.5％，比全國的17.4％多出近4％。

剩餘的4130劑AZ疫苗及11690劑莫德納疫苗，衛生局則將保留給1到8類尚未接種的對象，以及中央流行疫情指揮中心公告接種第2劑對象。

1922第一輪施打意願登記中，花蓮共有25875人願意接種AZ及莫德納，縣長徐榛蔚說，13日收到簡訊通知可預約接種者，目前已有7000多位完成預約，16日起將陸續接種，不過開放的10家醫院、31家診所及12鄉鎮市衛生所均還有名額，提醒收到簡訊者應儘速預約，別讓自己的權益喪失。

另外，縣府社會處今年提供1540個安心即時上工的職缺，實施期間直到明年6月30，且延長上工時數，從480小時延長至累計960小時，目前已有869人上工，還有近一半個職缺可供申請，有需求的民眾，可電洽花蓮縣政府、花蓮及玉里就業中心，或者上縣府官網查詢，每天都會更新。