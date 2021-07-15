台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

行政院推出由政務委員唐鳳研發的疫苗接種預約平台，台北市長柯文哲表示，台北市政府預約系統功成身退，利用台北通只要經過一次認證，介接唐鳳疫苗預約系統，16日上午10時開放民眾使用登記。

柯文哲表示，今起北市網路預約系統要功臣身退，既然中央有預約系統，北市不可能自己在搞一個，但可以在中央的系統基礎上，提供更好的服務。

柯文哲指出，目前若要用1922公費疫苗預約系統，民眾要去下載一個健保快譯通，輸入一大堆資料，因此北市從一開始就知道，要建立ICT系統 ，最重要是建立認證系統。

柯文哲強調，台北通是實名制，省去下載其他APP，利用一次認證，連結唐鳳系統就能解決，且「連上去不用填資料，因為台北通就有。

柯文哲指出，未來中央不論出現何種新APP，就不用重複下載APP，只要下載台北通就可以，呼籲民眾若要在台北市生活愉快，建議下載「一卡（悠遊卡）、一通（台北通）、一付（悠遊付）」，互相綁定各自串連，完整建立整個實名制系統。

北市資訊局長呂新科表示，民眾可使用台北通進行疫苗預約作業，取代去藥局、便利商店，預約服務也很簡單，透過APP點選後，預約結果會回送至台北通，便於民眾預約管理跟查詢。