央行今公布截至110年6月底，外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務統計，6月全體國銀人民幣存款餘額為人民幣2412.37億元，結束了連3個月下滑走勢，月增32.01億元人民幣。6月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4817億人民幣。

央行今天公布6月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）與國際金融業務分行（OBU）合計人民幣存款餘額為2412.37億元，月增32.01億元元，其中DBU存款餘額增加25.47億元，OBU增加6.54億元。

央行外匯局副局長陳婉寧表示，今天中國銀行台北分行對參加行專案利率下調，調幅在0.1~0.27%，短天期的降幅大於長天期，6月專案利率1個月期為1.63%、3個月期為1.86%、6個月期為2.16%、9個月期為2.35%、1年期為2.4%。

目前台灣的人民幣存款餘額僅次於香港，香港5月人民幣存款餘額為8211億元。而國銀的人民幣存款各天期最佳的牌告如下:一個月永豐銀3.05%，三個月期高雄銀1.65%，六個月期台中銀2.2%，九個月期日盛銀1.8%，一年期台中銀2.3%。