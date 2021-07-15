高鐵桃園站前最大地上權招商案正式啟動，預計將在110年7月底公告招標。交通部鐵道局今日舉辦「高速鐵路桃園車站特定區青昇段241、241-1、241-2地號事業發展用地開發經營案」線上招商說明會，本招商案是鐵道局三大旗艦招商計畫之一，是繼去年的高鐵台中烏日站招商案後，再一釋出的大型地上權招商案。

本招商案為桃園高鐵站前第一排的完整街廓地上權，土地面積32424坪，土地使用分區為車站專用區，全案最大總樓地板面積達10.2萬坪，可規劃大型複合式開發案，包含Outlet、百貨商場、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能，為高鐵桃園站最大宗的可釋出土地。高鐵桃園站全台旅運量排名第四，每年有一千萬的旅客進出，便捷的交通優勢，以及20分鐘直達台北市的便捷性吸引人口持續移入，成為開發商重點推案地區，近2年房價上升快速。

本次負責招商的外商仲介第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，本案為70年地上權案，前4年不收取權利金，提供投資人更多的規劃彈性，全案的總樓地板面積可達10.2萬坪，可打造複合式開發案，相當適合想要多角佈局商用不動產市場的投資人。桃園是六都之中人口成長率最快速的地區，也是這波產業回流投資金額最大的縣市，未來可結合高鐵站桃園站、桃園機場捷運線A18站的交通優勢，以及成熟到位的零售商圈與辦公大樓新供給，將高鐵桃園車站特定區打造為桃園新都心。