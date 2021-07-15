楊鎮浯走訪水頭社區照顧關懷據點，訪視老人供餐不共餐作業現況。（縣府社會處提供）

隨著疫情逐漸緩和，金門縣托嬰服務和社區老人供餐也適度調整，楊鎮浯縣長今天走訪水頭社區關懷據點和金城托嬰中心等地，強調要在最堅實的防疫下做好各項因應規畫，與鄉親攜手迎來安心的正常生活。

縣府說明，目前全縣共有36處社區照顧關懷據點，村（里）覆蓋率接近8成，其中辦理定期老人供餐據點有26處，每日參加供餐長輩已有2000人，因應中央的3級警戒微解封政策，各據點採「供餐」不「共餐」方式，並加強落實實名制、量體溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離及室內通風等措施，廚工也大都已接種疫苗。

另公辦民營的金城托嬰中心，現有8名工作人員，最多可收托25人，目前是額滿狀態。私立羅伊頓托嬰中心則有20名工作人員，最多可收托100人，原已收托71人，候補33人也在今日送托。

楊鎮浯縣長今天在金城鎮長李誠智、縣府社會處長董燊等人的陪同下，下鄉訪視有110位長者搭伙的前水頭社區照顧關懷據點和2處托嬰中心，還帶上口罩及防疫酒精等特別的伴手禮。

楊鎮浯表示，新冠疫情打亂生活日常，不但帶給各社區關懷據點一些不便，更讓雙薪家庭為了子女的照顧問題傷透腦筋，期待在疫情已露出緩和曙光下，大家仍然提高警覺，落實各項防疫措施，才能繼續邁開正常的生活步調，縣府也會視疫情發展，隨時調整因應措施。