全國補教業者從疫情三級警戒開始，停課至今已經2個月，好不容易盼到可以施打疫苗，為復業做準備，沒想到現在卻傳出從業人員得先附上良民證才能打疫苗，對此教育部解釋，第1階段以現有教職員工名冊為準，依法登錄時就要有良民證和畢業證書，並非新增規定。

教育部安排全國補教業者分2階段造冊施打疫苗造冊，從7月14日至7月19日為第1階段，先以「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」現有教職員工名冊為準，直接將現有教職員工名冊匯入造冊表單，再由補習班確認教職員工身分、施打意願及填寫手機等資料後於線上填報。

第2階段則從7月26日至7月30日間進行造冊，將未及納入第1階段之補習班相關人員，如新進教職員工或新增與學生密切接觸的人全部納入。

對於外傳打疫苗需附良民證一事，教育部表示，為維護學生及補習班人員健康與安全，補習班疫苗施打以「與學生有密切接觸」之人員為對象，此與106年為防範不適任人員進入補習班任職而增修「補習及進修教育法」第9條規定建置補習班資訊管理系統登錄之教職員工資料目的相同，因此，以系統登錄之教職員工資料為疫苗施打造冊的基礎，是最簡便且能快速協助補習班完成人員造冊工作的方式，也可以避免浮報人數造成疫苗浪費。

教育部最後呼籲，希望補教業者勿再聽信謠言或誤傳，儘速確實完成疫苗造冊表單上傳，由地方政府審核後，教育部將送請中央流行疫情指揮中心視疫苗充足情形將補習班人員列為優先施打對象。