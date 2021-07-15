疫情期間，高雄大學志工因為人力降載，1個月只能進入校園1次，觀看平日看顧的植物或蝶道，高大透過視訊會議，撫慰志工們的心情。同時，該校環境安全衛生中心將一批二手書轉贈給志工們，讓志工在家也能學習。

高雄大學日前獲捐二手動植物圖鑑、生態書籍近百本，透過視訊志工增能研習會議，供志工們挑選，再以郵寄方式傳遞給志工們，藉此延續舊書生命。

活動承辦人、高雄大學環安衛中心校聘專員陳又菁表示，校方相當重視與社區共榮共好，吸引不少退休民眾投入生態守護志工隊行列，熱心協助維護校園濕地，包括生態調查紀錄、環境教育解說、蝴蝶步道復育等。

配合延長疫情警戒三級，校方降載及管制人員進出，不免令這群「拈花惹草」已成生活日常的志工失落。志工們頻頻詢問：「我種的花草樹木還好嗎？」環安衛中心人員透過手機直播蝶道現況，安撫志工們的心情。志工們看到蝶到一如往常，放下心中大石。

雖然疫情發燒，但高雄大學持續招募生態守護志工，即日起開始報名，8月15日截止，9月初舉辦特殊訓練的實體課程，安排校內外專家講解高大蝶道復育、台灣螢火蟲生態、樹木健康及認識白蟻生態、樹木健檢、生態攝影、蛾類多樣性等，包含室內講解與室外實作，歡迎有志加入服務行列的民眾報名，網址是https：／／reurl.cc／6a9p9y。