隨著疫苗施打率提高，美國經濟、貿易需求強力復甦，推升通貨膨脹數據攀高，6月份消費者物價指數年增率達5.4%，比5月還要高，顯示通膨壓力持續上升，有分析師表示，從近期本益比急遽下降的狀況來看，經濟成長趨緩與通膨上漲等因素將導致資產價格出現劇烈波動，同時也是接下來經濟復甦需要面對的隱憂。

CNBC報導，投資銀行Barclays旗下分析師Emmanuel Cau表示，「越來越多的數據顯示，供應鏈與勞動力短缺將帶更嚴重的通貨膨脹，且大陸對各行業的監管力道越來越大，另外，Delta變種病毒帶來的風險也持續增加，有足夠的因素讓市場對經濟狀況感到恐慌。」

Emmanuel Cau補充說道，「目前為止，股市的表現相對比較好，但表面下仍藏有風險，很大程度已經抵銷通貨膨脹帶來的正向回報，此外，市場訊息與聯準會的態度混亂，可能加速劇烈波動所造成的影響。」

即使Emmanuel Cau認為現在的狀況還不足以稱為停滯性通貨膨脹，但目前只有第二季財報是明顯的催化劑，因此可能會迎來一個動盪的夏季，「雖然疫苗成功降低重症，但變種病毒的風險日益增加，並對接種率較低的國家產生潛在影響，將為經濟前景蒙上陰影。」

此外，花旗集團首席美股分析師Tobias Levkovich表示，「即使股票風險溢價已經高於金融危機之前的水準，但投資者似乎對低利率感到過於滿意。」Tobias Levkovich在4月就曾示警，股市已進入泡沫區，美股估值過高及興奮的情緒，都讓他想到1999年網路泡沫前夕。