中國外交部發言人趙立堅15日主持例行記者會表示，今年4月，日方單方面錯誤決定向海洋排放核汙染水以來，福島核電站接二連三發生核廢棄物容器洩漏事件，現在女川核電站也發生硫化氫洩漏，這讓人不得不擔心日方還有多少未被發現的洩漏事件。尤為令人震驚的是，東京電力公司只圖省錢、圖省事，計畫不對核汙染水中放射性氚濃度進行測定。

據報導，日本東京電力公司12日稱，福島第一核電站的核汙染水排放入海前將用海水進行稀釋，但由於稀釋後核汙水中放射性氚濃度的測定耗費時間，東電公司計畫不再進行測定，而是根據混入海水量判斷是否達標。在這一方案下，核汙染水排放量將達到每天最多500立方米。此外，日本東北電力公司13日發布消息稱，該公司於宮城縣的女川核電站12日發生硫化氫洩漏事故，致7人中毒，日方核電管理方面的漏洞再度引發外界擔憂。

趙立堅指出，日本如何處置福島核汙染水問題，關乎全球海洋環境和國際公共衛生健康安全，絕不是日本一國或某個公司的私事。日方應正視國際社會關切，在同包括周邊鄰國在內的各利益攸關方和相關國際機構協商一致前，不應擅自啟動核汙染水排海。國際原子能機構已經建立日本福島核事故汙染水處置問題技術工作組，中國、韓國、俄羅斯等國專家將參加，在此背景下，日方不要妄想耍些小花招來蒙蔽本國民眾和國際社會。

趙立堅說，日方應該摒棄推諉塞責的做法，拿出誠懇負責的態度，以公開透明科學的方式審慎處理有關問題，為機構工作組提供全面配合，絕不能讓全世界民眾為日方的錯誤決定買單。