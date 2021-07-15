李李仁與陳澤耀在《迷失安狄》分別詮釋不同類邊緣人角色（CATCHPLAY＋提供）

李李仁和李國煌分別主演的《迷失安狄》、《男兒王》分別在今（15）日及8月5日搶先於影音平台上架。李李仁表示，演出《迷失安狄》讓他有很深的體悟，「我覺得勇敢做自己很重要，這個跟性別沒有關係，每個人都能夠去爭取自己想要的自由，這是沒有人可以剝奪的。」而片中體驗了很多女生的生活日常，他也表示現在男生已經加入很多女生平常會做的事，「像是保養、化妝，我覺得可以讓自己看起來更好，都可以去嘗試，已經不分男女了。」

監製和主演林心如也說：「想要更深入探討性別框架這個議題，希望也能藉此鼓勵所有受性別框架所苦的朋友們，堅持下去，活出真我。」曾經被問到如果小孩如片中跟自己公開性向，李李仁表示，「我會給他一個大大的擁抱，我會支持，為他祝福。」林心如也大表支持，「你可以找到你自己，你可以找到你愛的人是最重要的事。」兩人同時展現出對家人的溫暖，以及傳達片中愛與勇敢的力量。

在《迷失安狄》和李李仁有親密戲的大馬男星陳澤耀，目前待在台灣持續防疫，每天在家勤運動維持肌肉，「每天在家看運動影片，做一小時的全身徒手訓練，避免自己橫向發展。飲食也少量多餐，盡量吃得健康、多喝水。」此片讓他擄獲廣大粉絲，有網友高呼「小鮮肉露背我嚇一跳，身材很好！」甚至成為同志天菜，收到不少示愛。

另一部搶先上架的《男兒王》，則帶來歡樂風情，喜劇天王李國煌問鼎金馬影帝之作，與Kiwebaby兩大紅牌精彩演出創在台票房佳績，網友直呼「看完心情會很好，超幽默。李國煌太會演了！」廣大觀眾狂敲碗企盼能在線上影音平台繼續四刷、五刷，跟著李國煌高唱梅艷芳〈女人花〉、張惠妹的〈姐妹〉、蔡依林的〈看我72變〉、〈I Will Survive〉。