教職員被歸類在第7類施打疫苗順序，屏東縣15日已針對高中職以下教職員開打，北市副市長蔡炳坤表示，北市最快19日為高中職以下老師們接種疫苗，16日下午就會先為北市4所特殊教育學校的教職員接種。

蔡炳坤表示，北市高中職以下教職員共約3萬3000人，很大量，考量特殊教育學校招收的是抵抗力較弱的孩子，16日下午開始在懷生國中，為4所特教學校教職員接種，至於其他教職員方面，這2天只要中央撥發的疫苗到位，排定好後，最快19日就可大規模為高中職以下老師們接種疫苗。

北市議員許家蓓爆料，幼兒園教職員造冊漏了500人，是教育局疏失，蔡炳坤回應，北市公私立幼兒園共有691家，由各幼兒園造冊，再經教育局送到教育部，教育部的教保資訊網系統，會針對負責人、新進教職員、實習教師、輔導老師做比對，認為這些不是屬於第一波接種對象就刪除。

蔡炳坤說，刪了後是尚有7312人，於是按照這名冊接種，但接完後還有6000多人要接種，因有時間差，針對新到職的教職員撈出來有218人，不過15日也都接種完畢，托育人員、課教中心人員均早已接種完，幼兒園已告一段落。