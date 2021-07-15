奧斯卡影后艾瑪史東主演的迪士尼最新真人電影《時尚惡女：庫伊拉》，雖無緣在台登上大銀幕，但即將在8月17日於影音平台上看得到！艾瑪史東在《時尚惡女：庫伊拉》演出《101忠狗》故事中最惡名昭彰的時尚女魔頭庫伊拉，完美演繹從小職員魔化成惡女的過程。

《時尚惡女：庫伊拉》故事設定在70年代倫敦，片中庫伊拉魔性笑聲讓人聽了發毛，艾瑪史東­受訪時透露，她都在洗澡時不停練習庫伊拉狂妄的笑聲，因為在其他人面前練習實在太害羞、太丟臉了，也自曝差點被自己笑聲嚇死的糗事，她說有次在家拆封《庫伊拉》電影周邊商品包裹，其中有個盒子，一打開就發出她在電影中咯咯大笑的聲音，「我整個人從地上彈起來，把我嚇壞了，在半夜安靜的房間裡聽到自己詭異的笑聲，真的很恐怖！」但也證明她辛苦的練習沒有白費。

艾瑪史東在片中狂換47套華麗服裝，以百變造型演繹時尚惡女，反轉甜姐兒形象使壞，她直呼扮演反派的感覺「宛如天堂」，「老實說，能拋下所有的社會禮儀和同情心實在太爽快了！變得殘忍無情、只追求我想要得到的，我感到很釋放，也是很有趣的體驗。」但她也笑著解釋：「我現實生活中並不想要這麼做，因為我喜歡友善的對待別人，但我在電影裡玩得很過癮。」

看完了艾瑪史東的華麗女魔頭，影迷還可回顧元老超級英雄「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森在漫威宇宙系列電影裡的性感又帥氣的身影。《黑寡婦》昨（14日）在台上映，她所飾演的「黑寡婦」自2010年《鋼鐵人2》首次現身，11年來一直是備受影迷喜愛的角色，如今她宣布將以角色獨立電影告別角色，令影迷大感不捨。

《黑寡婦》本週在台上映，影迷進戲院前可先複習漫威宇宙系列電影，其中《鋼鐵人2》、《復仇者聯盟》、《美國隊長2：酷寒戰士》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟3：無限之戰》等都可看見黑寡婦的帥氣身影。