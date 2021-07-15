全球晶圓代工龍頭台積電周四(15日)公布2021年第二季財報並召開線上法說會，合併營收約新台幣3721億5千萬元，稅後純益約新台幣1343億6千萬元，每股盈餘為新台幣5.18元。隨著全球晶片產能相當緊缺，全年晶圓代工產值再度上修至20％，並維持法說看法，也就是台積電營收預估維持不變、全年美元營收將成長超過20%。

台積電表示，與去年同期相比，2021年第二季營收增加19.8%，稅後純益及每股盈餘則均增加11.2%。與前一季相較，2021年第二季營收增加2.7%，稅後純益則減少3.8%。若以美金計算，2021年第二季營收為132億9千萬元，較2020年同期增加了28.0%，較前一季則增加了2.9%。2021年第二季毛利率為50.0%，營業利益率為39.1%，稅後純益率則為36.1%。

台積電總裁魏哲家指出，今年半導體產業(不含記憶體)預估成長17%、晶圓代工產值成長20%，均較先前預估上調。台積電強調，本身營收維持不變，在先進製程及特殊製程技術先進製程需求仍強勁，預計2021年及2022年將維持產能緊繃。

台積電受惠於先進製程技術維持領先地位，加上手機、高效能運算(HPC)、車用晶片以及物聯網等產品需求強勁，預估美元計算營收將超過20%，預估今明年的產能都會相當緊繃。

此外，台積電也維持2021~2025年展望，也就是美元營收年複合成長率 (CACG)達到10~15%的表現。