奇美博物館也將成為接種站之一。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

打疫苗也可享有濃濃文化氣息！台南市長黃偉哲表示，最快23日起將增設台南市美術館2館、奇美博物館、台南立圖書館永康新總館、許石音樂圖書館等4處特色接種站，預估每個站點施打500人次。黃偉哲說，希望民眾在風景優美、環境宜人的情境下，盡速施打疫苗。

南市府今日已擇定台南特色場館，提供「奇美博物館－台南都會公園」、「台南美術館二館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」當施打站點，預計從7月23日開始，讓民眾進入充滿台南特色的空間場域接種疫苗。

南市府表示，接下來符合疫苗接種資格的年輕族群增多，施打疫苗將逐漸「日常化」，為貼近民眾生活，身為文化古都的台南透過充滿藝術氣質的特色場域，轉換成為疫苗接種站點。不論是場館本身，或是接種民眾和醫護等工作人員，都將成為後疫情新常態生活的重要里程。

衛生局長許以霖說，台南市第1劑疫苗接種涵蓋率已達16.64％，明天開始施打AZ，第一輪約有6萬5000人預約施打，第二輪也有8萬1939人進行意願登記，衛生局長許以霖說，整體預約狀況相當踴躍，包括下營、大內、山上、北門、白河、安定、佳里、官田、南化、將軍、善化、新市、學甲、龍崎和鹽水等區衛生所、醫療院所都已額滿。

他也提醒所有市民長者，自明天開始，台南市疫苗預約系統將與中央1922系統銜接，之前預約過疫苗接種的民眾必須重新登記，如果有長者不清楚預約程序，可至區公所、里辦公室尋求協助登記。

4大特色接種站資訊如下：

南美館二館

① 設置地點：館內「跨域展演廳」

② 上線時間：最快7／23（五）

③ 施打人數：初步規畫全天施打500人為限

￭奇美博物館

① 設置地點：主場館外圍的「台南都會公園」

② 上線時間：最快7／24（六）

③ 施打人數：初步規畫全天施打500人為限

￭許石音樂圖書館（北區公園北路）

① 設置地點：館內「黑盒子劇場」

② 上線時間：最快7／25（日）

③施打人數：初步規畫全天施打500人為限

￭台南市立圖書館永康新總館

① 設置地點：B1藝廊

② 上線時間：最快7／26（一）

③ 施打人數：初步規畫全天施打500人～800人為限