內湖IKEA（宜家家居）、Costco（好市多）出現確診者足跡，15日停業1天做清消，卻被民眾抱怨，沒向媒體公告，導致許多人白跑一趟。北市副市長黃珊珊15日嗆，疫調是為防堵傳染，所以優先通知場域，而不是為了做新聞，先告訴外界，造成大恐慌。

黃珊珊說，北市疫調是為防堵傳染，不是做新聞，當然是先通知場域，而不是先通知外界、造成大恐慌，公布足跡是提醒消費者或民眾，哪天有確診者來過，這才是重點，沒在那時間到的民眾根本沒風險，疫調目的不是要對場域產生恐懼。

媒體詢問，永利市場原本停業到15日，但因12日在仁愛醫院篩檢又有陽性，攤商全部居家隔離到24日，市府有無掌握？黃珊珊說，經採檢、疫調，發現1位確診婦人沒說老實話，還說自己沒跟家人來往，但透過監視器發現她是永利市場攤商，請里長協助幫忙，全部去篩後才篩出第2位，現已全部攤封存、居家隔離，「市府不是有沒有掌握，是市府主動發掘！」

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