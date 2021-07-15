泰國衛生部副部長周四表示，阿斯利康(AstraZeneca；AZ)已經對泰國提出要求，對該國提交的6100萬劑新冠疫苗，將延後五個月供應。

阿斯利康的要求，顯示該公司在泰國當地的製造合作夥伴的產量成長緩慢和不穩定。該合作夥伴一直存在生產和交貨問題。儘管阿斯利康曾經承諾，從本月起重回軌道，履行對泰國和其他東南亞國家的供應承諾。

而在阿斯利康發表承諾的前一天，泰國宣布，正考慮限制本國生產的AZ疫苗的出口。

泰國衛生副部長Sathit Pitutacha告知當地電視台，阿斯利康已要求從今年12月到2022年5月應對泰國交貨的6100萬劑疫苗，將全面推延交付。Sathit表示，該藥廠在泰國的代工夥伴Siam生物科學公司(Siam Bioscience)，其生產設備每月可生產1500萬劑，產能未來還可能擴大。

Sathit指出，阿斯利康並承諾，該工廠生產的疫苗，有40%將交付給泰國。但Sathit指出，必須與該公司談判，因為泰國需要更多的疫苗。「我們想要1000萬劑，因為原計畫是1000萬劑」，Sathit指的是之前的月供量目標。

泰國周四新增9186名確診人數，累計總數來到37萬2215名。

每月生產1500萬劑的數字，是Siam生物科學首次被官方正式表達的產量數字。Siam公司為泰國國王百分之百擁有，長期以來，泰國官員一直迴避質問該公司達不到產量目標的問題，因為汙辱王室為重罪，可罰15年監禁。

阿斯利康尚未公開其分銷協定，但其網站顯示，其泰國產品將供應包括馬來西亞、菲律賓和印尼在內的幾個東南亞國家。台灣還與泰國生產的AZ疫苗有達成交易協定。

台灣的衛福部次長薛瑞元告知媒體，正密切關注此點，並與阿斯利康保持聯繫；除了今年稍早從南韓運來的11.7萬劑AZ疫苗外，對該公司直接訂單的其他1000萬劑將來自於泰國。