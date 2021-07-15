財政部15日公布統計通報指出，截至2021年6月底，我國營業人114萬家地址登記於一樓店面，約占整體營業人比例74.6％，尤其是彩券行、典當服務、檳榔攤等三種商號或小規模營業人有九成九以上皆登記於一樓店面。

受零售及餐飲業營業者眾多之影響，截至2021年6月底，營業人地址登記於一樓者達114萬家（占74.6％）居多，另有6.1萬家營業人地址登記於十一樓以上，1.8萬家登記於複數樓層，7千餘家登記於地下樓層。

以營業人開業年數觀察，可發現老字號商家特別喜歡一樓店面，統計顯示，登記於一樓比重與開業年數呈正比，開業逾三十年者，登記於一樓者高達八成四。不過，隨建築技術提升、建物層數增加，產業服務多元及行動辦公室興起，開業時間越短的，登記於一樓比例則越低，例如開立不到一年的業者僅六成六登記於一樓店面。

如果用縣市觀察，商業都心台北市、新北市登記一樓家數比重顯著偏低，台北市僅四成五，反觀中南部與東部縣市多在九成五以上，其中以嘉義縣達九成七最高。

觀察特定行業登記於特定樓層級距占比，可發現其與所從事經濟活動高度相關，如登記於五樓以下者，多考量顧客可觸及性，如彩券行、典當服務、檳榔攤等九成九以上皆登記於一樓，而較不需店面招攬顧客之證券商、舞蹈教學、報關行等登記於二樓～五樓比重較高，占逾四成。

登記於六樓以上則偏向特定領域，具有專業技術者，如保險公證、專利師、船務代理等行業登記於六樓～十樓者占逾三成六；登記十一樓以上者，以廣播電台經營達四成一最高。

另部分產業因服務特性，地址多登記於複數樓層，如銀行業、產後護理機構，比重多逾四成；少數登記於地下樓層者，除大眾捷運外，多有其成本考量，如撞球室、健身中心等行業。