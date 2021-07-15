新光保全(9925)15日召開110年度股東常會，通過配發現金股利2.0元，並完成董事改選；董事長林伯峰指出，今年雖持續受到疫情衝擊影響，仍將以科技保全持續多角化經營，致力結合創新科技，以達跨業、跨界整合及虛實並進，滿足市場及客戶需求，力拼營運成長動能，維持穩定獲利。

新保今年上半年合併營收37.11億元，年增4.43％。

因應疫情的變化及企業營運的需要，林伯峰指出，新保提供保全防疫利器「溫測人臉卡機」透過AI科技結合人臉辨識、溫度量測與差勤系統，快速了解人員狀況並簡化作業流程。

持續推動保全智慧化的應用，是新保近幾年來積極推動的業務核心，林伯峰表示，集團在拓展智慧家庭、智慧門管、智慧營銷(PoSS)、智慧建築、智慧防災甚至智慧城市的市場，積極投入綠能產業鏈服務，科技智慧服務同時結合防疫生活，強化營運成長動能。

長照服務則是新保另一塊事業核心；林伯峰指出，因應高齡化衝擊與照顧人力薄弱，居家照護的需求不斷提升，事業群新保生活關懷公司運用AI科技並整合服務資源，提供銀髮族全方位的智慧照護平台。除了安心照護、安心接送與輔具代辦服務，也跨足長照產業，設立枋橋公共托老日照中心，應用科技設備打造安心舒適的在地養老空間。