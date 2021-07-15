日盛國際租賃公司與旗下蘇州子公司為充實營運資金，委由華南銀行統籌主辦新臺幣32.5億元暨1875萬美元聯貸案，於7月15日完成簽約。

本案由華南銀行統籌主辦，新光銀行及彰化銀行擔任共同主辦，另有包括兆豐、一銀、土銀、臺企、永豐、台新、陽信、台中銀及三信商銀共計12家金融機構踴躍參貸，原擬籌組新臺幣26億元暨1500萬美元，最終以超額125％完成簽約，充分顯示銀行團除對日盛國際租賃長期以來的經營績效表達認同與肯定外，亦對公司未來營運展望深具信心。

日盛國際租賃成立於1981年，以提供各式車輛、營建機具及產業設備等分期付款與租賃為主要業務，目前為國內重車租賃前三大業者。而為掌握大中華地區商機，2013年底於大陸蘇州成立子公司，並先後在上海、南京、東莞等地設立營運據點，服務範圍從華中地區延伸至華南地區，就近為當地中小企業提供機器設備融資服務。今年適逢日盛國際租賃成立40周年，受惠資產品質控管良好，公司營收及獲利不畏疫情影響逆勢成長，未來業務發展與獲利能力頗受期待。統籌主辦行華南銀行長期耕耘聯貸業務，本次籌組日盛國際聯貸主要將用於營業資產租賃相關所需資金，在協助該公司擴大租賃規模的同時，也間接支持國內中小企業營運成長的資金活水，展現力挺中小企業發展的決心。

根據REFINITIV最近所公布的聯貸市場排名資訊，華南銀行近年持續維持在前五名，除深耕既有優質客戶外，也積極響應政府政策，善盡社會責任，籌組多筆都更、太陽能與循環經濟聯貸案，引領同業共同將資金導入ESG領域。

此外，近來國內新冠肺炎疫情衝擊各產業，華南銀行為提供企業即時的資金協助，除配合政府各項紓困專案貸款外，另推出「齊心抗疫，華銀挺你」自辦專案貸款，及在「企業線上貸款平台」提供企業24小時全年無休的線上紓困貸款申請，各項紓困貸款累計核准近5萬件，今年以來累計核准金額已達756億元。

根據金管會統計數據，今年截至5月底，華南銀行對中小企業授信餘額成長量於各金融機構排名第一。