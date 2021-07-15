中職15日原定在斗六與台南球場進行2場比賽，但先後都因雨勢打不成，雙雙延賽，原本要在台南上演的龍頭保衛戰也將順延，至於原訂此役先發的德保拉與飛利士延至16日再碰頭。

原本今天斗六要進行樂天桃猿與富邦悍將之戰，在約4點半左右宣布因雨延賽，台南的中信兄弟與統一獅之戰，則在下5點20分左右也因雨勢後來加大，無法進行。

原本要在今天先發的兄弟德保拉與獅隊飛利士則延後1天登板，另外明天還有一場在桃園球場的比賽，將由龍隊「怪物新人」徐若熙迎戰猿隊霸林爵。