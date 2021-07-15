消防局第二大隊隊員劉憲蒲在工作之餘進修園藝治療相關知識更或許園藝治療師資格，且學以致用教導隊上其他消防員利用報廢消防水帶接頭及多肉植物、藤蔓等製作盆栽造景，讓隊員透過園藝自我療癒外，也讓消防局值班台、廳舍等各處綠意盎然。

近期因疫情影響，消防人員除平時救災打火、緊急救護外多了許多防疫相關工作，也讓消防人員增加不少工作壓力，為減緩工作壓力，消防局第二大隊指出，隊員劉憲樸運用自身園藝治療相關知識，於勤備空檔時間利用報廢消防水帶接頭及多肉植物、藤蔓等材料製作盆栽造景，讓不少隊員忘卻工作的壓力。

消防局表示，每趟外勤都有染疫的風險，各樣防護衣的穿脫、消毒措施以及家人感染的風險都讓消防人員增加不少心理壓力，長時間壓力更使消防人員罹患PTSD創傷壓力症候群的風險增高，而消防隊員透過園藝的自我療癒不僅有效放鬆壓力，也為消防局的辦公空間有了綠化的效果，更拉近洽公民眾的距離。