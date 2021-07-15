感情中無論兩人多麼深愛對方，只要沒有建立起足夠的安全感，就容易分道揚鑣，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座相當重視安全感，但他們就是克制不了自己整天疑神疑鬼，無法做到對另一半全然的信任。

天蠍座：

天蠍座相當有主見，做事有一套自己的堅持，但是看重安全感的他們很怕將真心給錯了人，因此在與對方相處過程中，會不自覺的充滿戒備，即便是另一半，天蠍座也做不到全然的信任，甚至對於對方的行為會有過多的解讀，這也導致他們容易變得更加敏感，隨時都想掌握另一半的行蹤。

巨蟹座：

巨蟹座在感情中十分投入，會盡心盡力照顧到另一半的所有需求，並且給予百分百的支持，只是他們越是付出，越是容易覺得不踏實，因為付出型人格的巨蟹座雖然很看重安全感，卻很少向對方坦承自己的渴望和對這段關係的不安，情緒壓抑久了，一旦爆發往往一發不可收拾。

雙魚座：

雙魚座的人缺乏安全感，總是不斷向另一半渴求更多的愛，只是他們越是在意這段關係，對於另一半的行為越是關注，尤其是對方與異性之間的正常互動，也會被雙魚座無限腦補，因而陷入不安之中，只能透過一次次的索愛，讓自己安心一些。