Gigantic hangar near secretive Chinese test facilities points to exotic airship development:https://t.co/LIEBMd31bA — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) July 14 2021

新聞網站「The Drive」14日報導，根據衛星影像，中國大陸新疆存在一座超大型機庫，尺寸足以容納整艘美國海軍尼米茲級（Nimitz Class）核子動力航空母艦。該網站認為，這座機庫可能是供平流層飛艇使用，任務則可能包括彈道飛彈防禦、反衛星等。

根據美國商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs）提供的衛星影像，這座機庫位於新疆維吾爾自治區博斯騰湖以南約5英里（約8.05公里）處，與大陸無人載具秘密測試場馬蘭基地隔湖相望。「The Drive」指出，該機庫長1150英尺（約350.52公尺）、寬450英尺（約137.16公尺），高度也「非常高」，足以容納長332.8公尺、寬76.8公尺的美軍尼米茲級航艦。

機庫前的跑道向西延伸約3000英尺（約914.4公尺），中途也向西北分支，通往一座高塔；該區域還有部分設施、看似仍在建設中的跑道、疑似軍用車輛、偽裝網和更多建築物，顯示其可能與大陸軍方的大規模計畫有關。

雖然目前還無法完全確定該機庫的用途，但其形狀並非首見，一般用於各類輕於空氣的航空器，包括大型飛艇等。根據星球實驗室2020年11月25日拍攝到的衛星影像，該機庫大門敞開，前方跑道則出現了巨大的長方形托架，可能被用於在地面移動超大型飛艇；而機庫西北方的高塔，則有可能是飛艇起飛後的繫泊設備。

大陸首艘平流層飛艇「圓夢號」2015年已於內蒙古試飛。由於這類航空器能在氣象條件相對平穩的平流層高空長時間作業，「The Drive」認為，其很可能被用於彈道飛彈防禦或共軍本身的飛彈測試，無視地形提供持續性的雷達探測；另外，在高空部署雷射武器能減輕大氣折射的影響，降低系統的電力需求；其他實體攔截系統也可降低射程需求。而這些武器只要稍做改動，同樣也能適用於反衛星任務。