高雄15日無新增本土確診個案，也是連續14天「嘉玲」，但有身障、教師、殯葬等團體質疑，明明被列在前幾類優先施打對象，但卻遲遲等不到接種疫苗的通知，對此，高雄市長陳其邁表示，身障團體將於16日開始施打，而教師及殯葬業者還須等待中央核發。

高雄陸續有身心障礙人士及基層教師反映，他們的排序比第九、十類民眾還前面，卻還沒打到疫苗，教育工會也抗議，屏東的教師都已經陸續在接種疫苗，但高雄卻還沒有任何通知，不知道何時才等得到疫苗。

陳其邁指出，教師的部分是中央的專案，截至目前為止，中央並沒有核撥給各縣市有關專案施打的疫苗數量，高雄市的教師都已經完成造冊，也送到教育部，只要專案一核撥下來，就會開始施打，這是全國一致性的疫苗專案施打，像隔壁的縣市，可能是在莫德納疫苗還有餘額的情況下，才讓教職員先行施打。

至於身障人士部分，陳其邁表示，已經和相關團體聯繫，將會於16日開始施打，大約5天時間，他們會到日間照護機構幫忙身障人士施打疫苗，請再給相關工作人員一點時間，因為最近真的很操，他們會盡快把僅存的疫苗餘額趕快拿出來打。

而殯葬業者被歸類在第二類施打對象，疫情期間他們要接大體並與家屬接觸，有業者表示，在沒打疫苗的情況下，每天工作都心驚驚。高市府衛生局長黃志中指出，之前有造冊到中央，但最後核准的是要對大體做禮儀服務的相關人員，以及有涉及到可能是確診，或是有疑似傳染病感染部分且有特別訓練的殯葬業者，剩下的部分有待中央再做下一批核准。