南僑於今日召開股東常會，並由董事長陳飛龍親自主持，股東會通過承認2020年度營業報告書、財務報表及年度盈餘分配案。

南僑2020年度營收為176.22億元，獲利為9.5億元，較2019年度合併營收及獲利，分別微幅減少7.22億元，減幅-3.94％及0.13億元，減幅1.40％，將疫情衝擊降至最輕。

股東會也通過去年度盈餘分派股東紅利計588265924元，每股配發現金股利2元，並已在6月30日分配完成。

股東會同時進行董事改選，由陳飛龍董事長領導之上屆董事會全部成員，包括陳飛龍董事(華志代表)、陳飛鵬董事(華志代表)、李勘文董事(皇家可口代表)、陳正文董事(華志代表)、陳怡文董事(南僑投控職工福利委員會代表)、周明芬董事(皇家可口代表)、陳定國獨董、林錦獅獨董、陳俊學獨董等九名董事，均順利當選續任。

南僑相關轉投資事業中，油脂事業關注研發健康及功能性產品，新推出符合國際標準的NEBOS系列油脂，獲「潔淨」及「無添加」之驗証標章，引領烘焙市場追求成分簡單，減少或不使用添加物之潮流趨勢。水晶系列產品，長期受消費者喜愛，近期將再推出研發生物分解度高、多功能、長效抗菌、潔淨衣物之新產品，如與大江生醫聯名推出防疫系列產品「益生菌清潔洗衣劑」等。

在冰淇淋事業，持續研發新產品，掌握疫情下，在家大快朵頤享受冰品宅經濟契機，加強行銷力度，與國內外知名品牌聯名推出或代工產品，履創銷售佳績。常溫米飯新開發「有機紅藜原米飯」，經過多項認証，為國內唯一有機營養熟飯，為消費者提供健康(減醣、減卡、零膽固醇)美味營養熟飯訴求之新選擇。

轉投資大陸事業在內地經營24年，已成為知名烘焙油脂領導品牌，南僑食品集團(上海)股份有限公司，並成功於本年5月18日於上海A股掛牌上市，續拓展深化南僑在大陸市場競爭力，南僑食品集團(上海)充分掌握大陸發展內需循環商機，在去年克服疫情萬難，獲利仍持續增長，今年上半年營收及截至1~5月份獲利雙雙增長。

泰國事業之嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長，產能滿載，第一期工廠投入13.7億泰銖擴建智能廠房及嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，其中米果線已在109年第二季投產，並已增加營收獲利，後續將依計劃進行投資發展。

南僑投控今上半年自結營收95.91億元，成長21.67％。今年前5月自結公告合併損益為4.59億元，較去年同期2.06億元，成長122.64％。