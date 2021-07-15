COVID19變種病毒兇猛又多變，在未施打疫苗前應該都無法出國，但科技始終來自於人性，醒吾科大學商業設計系應屆畢業生，搶先東澳選手摘金前先為國爭光，參加全球5大海報展之一的「日本富山國際海報三年展」、也是教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計劃第一等獎勵競賽，作品「Invisible」榮獲U30＋Student銅賞獎，為國爭光，創作品即日起至9月5日在日本富山縣美術館展出。

第13屆日本富山國際海報三年展，共收到來自全球64個國家和地區、5943件參賽作品，競爭十分激烈。醒吾科大商設系學生王佳敏把日本象徵的富山結合口罩，象徵渴望在山頂上大口呼吸最新鮮的空氣，受到評審群給予銅賞獎的肯定，是本屆海報展銅賞獎中唯二獲獎的台灣學生。

巧妙應用貼近時事口罩融入設計吸引評審目光，然而，在台灣除了疫情考驗外，前些日子還同時面臨限水考驗，弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹提醒，有水當思無水之苦，她教導最省水的洗臉方法，利用1杯250CC的水，就能把化妝後的臉洗乾淨。三級警戒微解封不少人悶壞了，選擇去露營、登山，在野外也只要1杯水，油膩的臉就能洗得很乾淨。

施珮緹表示，前2個月全台民眾飽受限水之苦，家家戶戶存水，每用一滴水必須要斤斤計較，雖然現在沒有缺水限制，還是要珍惜水資源，她多次試驗發現利用約250CC的水、4片紗布、1個噴霧空瓶、卸妝洗臉合一的產品，就能把臉洗乾淨，不藏私地教民眾最省水的洗臉方法，3分鐘左右便能完成，而且費用超級省，很適合小資族使用。

首先用1個杯子裝滿乾淨的水，接著用半杯水把4片紗布浸濕，杯中剩下的水則倒入噴霧空瓶中。接著，選擇卸妝、洗臉合一的洗面乳，均勻的塗抹在臉上，連脖子也要擦，然後拿浸濕的紗布，逐一的從額頭、眼睛、鼻翼、臉頰等處輪流擦拭。

「紗布用完了第一面，記得翻面再使用另一面，但是切記不要過度拉扯，要順著肌肉紋理。」施珮緹說，連續用3片浸濕的紗布擦臉後，幾乎清除掉臉上的化妝品、髒灰塵，最後，拿出噴霧空瓶中的水，往自己臉上噴濕，拿出第4片紗布重新擦拭一遍，清潔度就會像用大量的水潑洗的一樣乾淨，用過的紗布洗乾淨曬乾後可重複使用，非常環保。

弘光科大妝品系副教授施珮緹教民眾用一杯水洗臉。（圖/弘光科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇也提醒大家，別因為居家防疫久了就忘了門面的重要，倘若防疫得宜，預估7月下旬三級緊戒就可望取消，屆時出門打工或是返校上課，還是得露臉，要做好自我調適，也可以上1111 TUN大學網掌握各校的最新資訊，為重返校園做足準備。