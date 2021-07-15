有些女性外表漂亮，因此吸引男性注意，不過有的女性不只靠顏值，她們甚至懂得如何駕馭男人，而這類具有征服力的女人，往往都很聰明，而且情商很高，近日《靈匣網》分享5個有能力駕馭男人，甚至讓他們甘願臣服於自己的生肖女。

1.生肖雞

屬雞女做事精明幹練，個性開朗外向，對人非常真誠，行事與思想都很獨立，不喜歡依賴別人，就算身邊男人的能力很強，她仍希望靠著自己的實力做出一番成績，也因為屬雞女是職場中是強者，她們有自己的事業，做事俐落讓男人也佩服，因此即使是再頑固的男人，都甘願拜倒在她們的石榴裙下。

2.生肖虎

屬虎女性格強勢，無論在職場還是在生活中，她們都擁有主導地位，凡事都希望別人聽從她們的意見，而屬虎女能力佳，做事嚴謹認真，而且好勝心強，事情總希望做到最好，在男人面前，她們懂得揣摩對方的心思，會收起強勢的態度，露出溫柔的一面。而結婚後，屬虎女會掌管家中的財務，把家中打理的井井有條，把丈夫馴服得服​服貼貼。

3.生肖猴

屬猴女性格開朗外向，且熱情好動，不僅如此，她們長相出眾，又有才華，保有獨立的思想與風格，在職場上發展相當好，也因為難以捉摸的個性，吸引不少異性的目光，走到哪都有男人主動追求。而屬猴女頭腦靈活，且情商很高，會利用一些小心機駕馭男人，她們懂得如何揣摩人心，並投其所好，使對方不知不覺就掉入了她們溫柔的陷阱裡。

4.生肖鼠

屬鼠女鬼點子多，社交能力強，無論在什麼場合，她們都能很快融入其中，再者，屬鼠女心思細膩，觀察力強，總是能注意到身邊人和事的細微變化，且及時做出應對，因此她們做事方式總是讓人心服口服。有時為了讓喜歡的男人只關注她一人，屬鼠女會露出溫柔的一面，讓對方無法抗拒，而在生活中她們依賴性又很強，經常會向男人撒嬌賣萌，因此讓對方欲罷不能，難以抗拒。

5.生肖蛇

屬蛇女控制慾強，喜歡掌控主導權，不論家人還是愛人，都要聽從她們的意見和安排，而聰明能幹的她們，也確實有將事情做好的本事，且在職場上有一番成就，賺錢能力佳，不喜歡依賴別人的個性，讓她們無論是已婚還是在交往的關係中，都會給另一半保留私人空間，也成為她們的個人魅力，所以男人對她們也是心悅誠服。