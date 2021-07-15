雲林縣褒忠產業園區改採全區辦理，雲林縣政府盼加速開發搶先機。（本報資料照片）

經濟部計畫在雲林縣褒忠鄉設置褒忠產業園區，以農業科技機械產業聚落為主軸，原本分2期開發，但為配合環評審查，本月通過改採全區270公頃一併規畫方式辦理。雲林縣政府則強調不管是分期還是合併規畫，開發速度才是重點，否則鄰近縣市一旦率先開發完畢，雲林將會嚴重失去招商先機。

褒忠產業園區第1期開發面積為99.25公頃，第2期170.75公頃，將建構以能源、水資源及燃料再利用的產業園區，今年初經濟部到褒忠鄉舉辦說明會，表示初期將建立循環經濟模式，帶動往後的第2期計畫，若行程順利，可望於今年底動工開發並同時招商。

不過環保署進行環評審議，認為褒忠產業園區的開發，對環境可能造成汙染衝擊，環保團體也擔心影響農業生產，建議進入2階環評，對此經濟部改採全區一併規畫開發，希望透過更完善縝密的園區規畫，將環境衝擊降到最低，並提出補償措施，以加速通過審查。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，尊重環評意見，但仍會持續辦理招商說明，讓大家更清楚園區開發進度。縣政府的原則是不管是分期還是合併規畫，開發速度才是重點，因為鄰近的嘉義縣也有3處產業園區與1處科學園區進行規畫中，開發進度都比褒忠產業園區超前。

李明岳強調，目前各縣市因應美中貿易戰、台商回流、在地企業投資需地殷切，無不全力搶先開發產業園區，褒忠產業園區開發期程卻因環評、分期或合併等問題，不斷受阻延宕，中央相關單位應重視雲林的發展給予協助，不要讓雲林輸在起跑點。