已故台大校長傅斯年名言「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」，馬惠明說，這幾年來所做就是如此：遇到挑戰，找辦法解決。好的東西就優化，讓它成長活下來，需要修正的就改善。（馬惠明提供）

今年5月雲林縣府做了一個「雲林守護者」App，就是馬惠明當初推公共場所AED計畫的延續，三月間他出席在雲林縣消防局的記者會時很感動。（周麗蘭攝）

23年前臺大醫院有個「雙軌制到院前救護計畫」，醫師和消防隊聯手搶救猝死的傷患，與死神正面對決。幾年後，菁英消防隊員被訓練為高級救護員、公共場所廣設AED（傻瓜電擊器），接棒救活無數命在旦夕的人，背後推動的靈魂人物是臺大雲林分院副院長馬惠明。

彈一手好鋼琴、有付好歌喉，馬惠明也練重訓，每天精神奕奕，思路敏捷、邏輯分明，說話快又風趣，常和醫護打成一片玩自拍，不太像傳統醫師，現年57歲的他是把心臟科、內科、急診醫療結合的前輩。

馬惠明是天才型醫師，創意是他的強項，從內科轉心臟科再轉急診醫學，他是台大醫院第一個專攻急診醫學的總醫師，也是第一位獲得教育部的急診醫學公費留學的醫師，最後取得約翰霍普金斯大學的醫療政策和管理的博士學位。

早年急診醫療十分混亂，民眾拚命排隊看名醫，可能只看3分鐘拿過去2年吃的一模一樣的藥，但最危急需要有人做決策的時刻，卻在醫師流動率最大的急診室。

台大醫學30年前一成立急診醫學，馬惠明立即加入，這對他是很大的挑戰，這代表跳離有固定病人的生涯，但他也沒甚麼徬徨，因為了解自己的擅長：開創一件事，從頭到尾做到好。

1998年馬惠明取得約翰霍普金斯大學博士學位回台，在前台大醫院長林芳郁支持下，發展到院前醫療、災難醫療、復甦醫學。那時台北市正在蓋捷運，經常有挖掘意外，嚴重時台大醫師就出動急救，他形容「上班上到一半衝出去」，後來發生九二一地震，台大急診醫師從容不迫救災，和消防隊員合作無間。

但醫師人力缺口太大，雙軌制到院前救護計畫必須轉型，馬惠明再推「EMTP」計畫（高級救護技術員）接棒，以1整年1380小時訓練消防隊員（緊急救護技術員）學習解剖、生理、藥理、心電圖，最後是打針、給藥、插管，2002年完成訓練第一批20人，這20人如今已是師公、師父級，全台現有1400多名高級救護技術員。

為了謹慎行事，當年幾批消防員必須與台大醫師、護理師一起考過同樣的高級心臟救命術，然後才能獲得到高級救護技術員認證。

這是一個重要里程碑，也播撒極重要的種子，眾人見識到消防隊員術科爐火純青、筆試可以達醫師一樣的程度，猝死的救活率從0慢慢爬升到10％。

巧婦難為無米之炊，AED（傻瓜電擊器）在未修法以前並不普及，馬惠明決定推公共場所裝設AED，這個大工程花了4、5年，2011年到2015年找全國急救界菁英討論如何修法、簡化操作教學，並且開了一場國際研討會促成，明確列出七大工作目標，不久全台就有1萬個公共場所放AED，追上澳洲的水準。

馬惠明推動公共場所AED政策時有個口訣，「Its okay. Its easy. Its everywhere.」涵義是法律保障，你我安心救；操作簡單，人人都會做；策略部署，到處都找得到。今年5月，雲林縣府做了一個「雲林守護者」App，就是這個系統的延續，馬惠明出席記者會時很感動。

馬惠明是道地的台北小孩，升副教授時，前台大醫院長林芳郁告訴他在台北做好是應該的，應該想想把台灣的其他地方弄好，這番話埋下他下鄉到雲林行醫的伏筆，50幾歲生平第二次到雲林，擔任雲林分院的副院長。

早年雲林縣是醫療的荒漠，臺大醫院自17年前接手，醫療品質、制度越來越強健，現已是台大醫療體系分院的重鎮。非典型醫師馬惠明到雲林，能開創甚麼呢？馬惠明認為，雲林有發展遠距醫療的「優勢」。

台大雲林分院4年前成立遠距醫療中心，鴨子滑水結合產官學界，運用資通訊科技、5G的科技，縮短醫療不平等的差距，如今成為全台遠距醫療的典範，彎道超車成功，今年三月舉行國際學術研討會，與會的有政務委員唐鳳、廣達電腦董事長林百里等人。

台大雲林分院2018年與斗六成大分院攜手合作「斗六雙星區域聯防」計畫，打破醫界藩籬，兩院的神經外科與整形外科互聘兼任主治醫師，形成醫療人力的大水庫聯合值班，透過雙向視訊會診。 「安心雲林e院聯防遠距醫療計畫」還推動傷口遠距照護、遠距學童心臟篩檢群助計畫、高風險病人出院管理、高危險新生兒外接。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，台大雲林分院首創「居家隔離檢疫通訊診療」病情穩定的病人盡量不要到醫院，衛福部見此一模式可行，開始在其他縣市推動，殊不知是來自「雲林經驗」。

今年五月台大雲林分院又支援30組去年與廣達電腦研發的「遠距醫療居家照護包」給衛福部使用於集中檢疫所，照護包其實是一個監測系統，可遠端監測重症病患體溫、心跳、血氧、血壓、心電圖、肺功能、生活品質等。

已故台大校長傅斯年名言「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」，馬惠明說，這幾年來所做就是如此：遇到挑戰，找辦法解決。好的東西就優化，讓它成長活下來，需要修正的就改善。

不過馬惠明也牢記「急事緩辦」的原則，最困難的不是科技，是人，所以不要橫柴入灶，放著心平氣和也許就能重新開始，要有「政策同理心」。

他給年輕醫師的建議是「認識你自己」、「多跟正向的人相處」、「找到一件事把它做到好」，好的定義是不辜負爸媽給的天賦。以他為例，喜歡定義一個世界，設計一個新的典範，然後典範轉移。