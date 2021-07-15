苗栗一名憲兵退伍的男子日前傍晚在河堤慢跑，遭落雷擊中，搶救送醫仍不治身亡，意外現場剩下爆破的慢跑鞋，以及大片被炸裂的水泥鋪地。（本報系資料照）

苗栗一名憲兵退伍的男子日前傍晚在河堤慢跑，遭落雷擊中，搶救送醫仍不治身亡，意外現場剩下爆破的慢跑鞋，以及大片被炸裂的水泥鋪地。氣象專家吳聖宇提醒，聽到雷聲時，就該立刻尋求封閉的遮蔽物，在最後一聲雷結束的30分鐘內，都不要離開避難處所。

31歲的劉姓男子平常擔任健身教練，13日傍晚在苗栗市後龍溪堤防慢跑時不幸遭雷擊斃，猛烈的電流從頭部灌入、右腳竄出，儘管男子一度恢復生命跡象，最後仍因內臟功能嚴重受損宣告不治。

天氣專家吳聖宇對此新聞感到非常遺憾，於臉書發文透露「你必須瞭解的關於閃電的幾件事」，提醒民眾如何預防雷擊。吳聖宇指出，當雷雨胞已經在上空時，實際上戶外已經沒有所謂「安全」的地方，「聽到雷聲就表示閃電已經接近到足以擊中你了。」

因此，聽到雷聲後應該要立刻躲進安全的地方，吳聖宇解釋，所謂安全的地方，是指帶有電力或其他管線的可封閉式建築物（四面都有牆壁），或是躲進車子裡面，但車子必須具有金屬車頂，以及可以關閉的窗戶。

聽到最後一聲雷聲之後的「三十分鐘」之內，都不要離開安全的避難場所。吳聖宇提醒，這是參照美國建議，但台灣熱對流多變，30分鐘只能是個起碼的安全基準。

部立苗栗醫院副院長蔡昌宏指出，應對雷擊最好的治療就是預防，呼籲民眾在下大雷雨期間，應避免外出或前往空曠處，以減少意外發生。