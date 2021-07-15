受到新冠肺炎疫情影響，好一點的上班族是居家分流上班，慘一點的則是停業或減班，收入驟減只能悲從中來啊，但日子還是要過，上班族林小姐本來從事飯店觀光業，這下子因疫分流，收入足足少了1萬元，她表示還好1111人力銀行有兼職工作可助她增加收入。

打開1111人力銀行首頁，依照地區可選出兼職打工類別，林小姐搜尋到台北市有許多的電商兼職職缺，因為疫情，許多人只能居家低度移動，上網消費的需求大增，導致電商人力短缺。這些兼職職缺，大多為確認訂單、包裝、出貨等等，部分職缺還可任選時間，打工時間非常彈性，而且很多都超過法定的時薪，林小姐說：這讓她補足了正職流失的薪資！

除此之外，餐飲業吳先生也說，本來以為餐飲業很慘，一定沒有相關職缺，但他搜尋1111兼差打工專區發現，仍有許多餐廳或咖啡廳徵求職缺，因為這些餐廳或咖啡廳，仍有外帶及外送的部分，狀況比他想像的要好上很多。

針對收入受影響的上班族，1111陪你「疫」起突破難關。因應兼差補貼需求，以及學生族暑期工讀需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區(https://parttime.1111.com.tw/)，協助想要打工或兼差的求職者，安全有效率且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作。