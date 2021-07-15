第三輪疫苗意願登記原定今天（15日）傍晚收單，中央流行疫情指揮中心臨時宣布延長登記時間，至19日中午12點。截至下午5點為止，共計757.6萬人完成登記，其中18.9萬人單選AZ疫苗，418.1萬人單選莫德納，320.5萬人同時登記AZ和莫德納。

指揮中心發言人莊人祥說明，先前第一輪和第二輪意願登記時間不固定，未來希望每一輪時間都能固定，預計每一輪都會在周一中午12點收單，週二上午陸續發送簡訊，3天內可上網預約。

第三輪疫苗意願登記預計延長至19日中午12點截止，20日以簡訊通知符合資格的民眾，收到簡訊的民眾，20日至22日可上網預約。

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