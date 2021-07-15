防疫小確幸！純網銀LINE Bank為響應支付零接觸，宣布自即今(15)日起至9月30日止，將原本「開戶禮」僅有LINE POINTS 100點，提高至3倍，只要開戶綁定LINE帳號與行動支付LINE Pay，即可獲得LINE POINTS 300點；到今年底前，更將原本僅有1%的刷卡基本回饋提高至3%，此外，針對活存戶，自7月16日起，推出新台幣活存1％、1元起息、優存額度無上限，為衝刺開戶數火力全開。

LINE Bank開業至今已3個月，開業之初，祭出「前50萬名新戶」致贈100點LINE POINTS「新戶禮」，達成首刷門檻後再送50點「首刷滿額禮」的誘因，雖然LINE Bank開業首月的開戶數就超車首家開業純網銀樂天銀行，至6月底前已破15萬，但距離今(2021)年底前目標破百萬大關，還有一大段距離。

LINE Bank總經理黃以孟表示，疫情期間，民眾消費行為歷經結構性改變，逐漸偏好零現金支付、仰賴線上外送與購物平台。預期這樣的消費習慣，有機會持續至疫情警戒降溫之後。在警戒尚未完全解除前，推出更優惠的點數回饋與優惠活存利率，讓民眾更划算的消費。

LINE Bank此波促銷活動端出4大「牛肉」：

第1、7月15日起至9月30日止有「開戶禮」，開戶綁定LINE帳號與行動支付LINE Pay，即可獲得LINE POINTS 300點。

第2、7月15日起至12月31日止，刷卡基本回饋更提高至3％。

第3、指定通路再加碼回饋15％，且除7-ELEVEN、FamilyMart、momo購物網外，更新增foodpanda、Uber Eats 線上外送通路。

第4、自7月16日起，推出新臺幣活存1％、1元起息、優存額度無上限，預期吸引尋找妥善儲蓄管道的民眾。

LINE Bank指出，日前推出的momo購物網優惠「防疫安心購」專案，指定消費期間有效帶動刷卡筆數近9倍增長，顯示市場對於網購需求表現強勁。為了持續回饋用戶，本次LINE Bank也同步延長momo購物網刷卡優惠至9月30日止。若周末全天選用「快點過週末」卡片優惠，於momo購物網消費填入快點卡卡號，即享最高回饋LINE POINTS 18％。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情期間零接觸交易的需求增加，「數位金融」服務全面線上化，用戶不用舟車勞頓到實體分行辦理業務，比起傳統銀行方便許多。數位金融已是全球金融業的發展趨勢，過去傳統銀行需要的是財務及金融專業人才，像是理財專員、法人金融客戶關係經理等，現在除了金融專業領域人才外，銀行更需要具備熟悉資料分析、科技創新、數位行銷的跨領域人才，才能發展出符合客戶使用需求的創新金融服務。