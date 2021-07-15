政府要求銀行、壽險公司要積極辦理紓困貸款，卻無法提供第一線人員優先打疫苗。金管會從6月初就去函中央疫情指揮中心，為銀行及保險業第一線人員，共約8.15萬人爭取優先施打疫苗，以維持金融最基本的營運，6月中被「婉拒」後二度去函，至今仍在等待排入滾動檢討之列。

保險局15日亦公布，壽險業辦理保單紓困貸款到本月14日止，已受理5.25萬位保戶、共6萬件以上保單貸款，已核貸5萬7671件保單貸款，金額共45.03億元，這些金額都適用三年內優惠利率1.28％。

銀行部分亦持續承辦相關紓困貸款及中小企業貸款等，本周銀行局亦已表示，今年中小企業貸款新增貸款金額，在5月底就提前破3千億元。

銀行行員及壽險公司櫃台人員都希望能優先施打疫苗，降低染疫風險，銀行局統計，銀行及信合社第一線會接觸客戶的人員，約有7.5萬人，而維持保險業最低營運的基本人力則約6500人。

銀行局副局長黃光熙表示，6月1日就已第一次去函指揮中心，希望爭取7.5萬名銀行業第一線人員可納入優先施打疫苗的名單中，指揮中心6月7日即回函暫時無法排入，銀行局6月17日再度去函，還是爭取第一線人員、甚至第一線部分人員優先施打疫苗，但至今仍未收到回覆。

保險局副局長王麗惠亦表示，6月7日即去函請指揮中心，建議將維持保險業最低營運的基本人力，約6500人，納入優先施打疫苗之列，6月下旬指揮中心回覆，會審酌國內外疫情趨勢，及防疫量能、社會運作等作滾動式調整，即會視疫苗數將此建議納合考量，7月7日保險局以壽險業開辦紓困貸款，人際接觸增加，第二次去函揮揮中心，希望在下階段滾動式檢討時，可將保險業人員納入優先施打行列，至今也尚未收到回函。