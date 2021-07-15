50多年歷史，在日本有870家連鎖門市的日本三大連鎖咖啡館「客美多咖啡KOMEDAs Coffee」正式插旗台中，不畏疫情阻擋，位在台中市南屯區大墩路的台中公益門市於7/15日正式試營運，僅提供外帶服務，為客美多咖啡在台第18家門市。

客美多Komeda嚴選淺、中、深等不同程度烘焙的7種咖啡豆調配，濃度、口感和韻味適合普羅大眾，店裡不論是美式咖啡、歐蕾咖啡、維也納咖啡、漂浮咖啡等，都各的死忠支持者。比較特別的是，同步日本名古屋文化，於11點前訂購任一杯飲品，客美多招待活力朝食，不僅如此，11點過後點任何一杯飲料，都會附贈一包日本進口的花生豆?子，據說這是日本傳統的文化與傳承，而且在飲用咖啡的同時，花生豆也可發揮中和味蕾的功效。

坊間大多數連鎖咖啡館供應的餐點大多以輕食、糕點為主，客美多Komeda的餐點不只有這些輕食，而且種類繁多，甚至還有義大利麵、漢堡類商品，並針對早餐設計3 種不同型態的活力朝食，只要點一杯飲料，即可免費3選1；也難怪客美多Komeda從早上7點半開門營業，一直到晚上關門休息前，客人幾乎不間斷，不同時段都能滿足不同年齡階層的顧客，堪稱是最舒適的咖啡廳。

在客美多Komeda眾多餐點中，味噌豬排三明治是店中招牌，它是以特製香軟麵包做成的三明治，裡面夾著現炸外酥內嫩的厚實豬排，淋上香濃的味噌醬後再佐以高麗菜絲，不但滋味絕佳，且份量十足，很有飽足感。至於甜點，絕對不能錯過「冰與火」，「冰與火」是客美多Komeda的獨賣商品，烘烤過後熱騰騰的丹麥麵包，搭配香濃冰淇淋，製造出冰與火兩種完全相對的極致體驗。

雖說現在仍禁止內用，但不可不提的是客美多Komeda咖啡的空間設計，整體呈現舒適溫馨路線，藉由原木、磚瓦、吊燈以及傳統拱形窗．．．等元素，營造家的溫暖氣氛，讓客人有如回到自家客廳般，在寬敞的絨布紅沙發上放鬆，安心享用咖啡與餐點，有別於其他提倡快速效率的咖啡供應商，客美多Komeda希望能從每個細節中創造出更多的貼心與笑容，讓顧客彷彿一秒置身在日本，感受最真切的日式品質及服務。

防疫期間，客美多Komeda配合政府堅守社會責任，每位員工都須做到健康管理、隨時保持手部清潔、不論內外場皆須配戴口罩、面罩，早晚定時量測體溫，並用高溫蒸氣設備消毒器皿，隨時最好最高規格的防疫工作，為顧客提供優質、安心的咖啡與美食。

創立52年來，客美多Komeda始終以打造成區域內最棒的店，秉持珍惜咖啡的精神，讓客人感受到宛如自家客廳的溫馨舒適，品味專屬個人的日常咖啡時光，為了讓創業者有機會加入像客美多Komeda這種深耕區域的穩健事業，日本總公司持續在海外推廣加盟事業，這也是台灣目前唯一開放加盟的日系咖啡品牌，歡迎認同日本精緻咖啡文化者加入，成為客美多Komeda咖啡家族的成員，未來客美多Komeda將從台灣各個地方出發，預計5年內在台灣成立40家分店。