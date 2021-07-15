公親變事主，大陸新法上海法院首例判決搶公車方向盤8月徒刑罰金2萬1。（澎湃新聞）

大陸乘客因不時發生干擾大眾運輸工具安全駕駛，特別新增《刑法》安全駕駛罪，果然有人明知故犯，上海市普陀區人民法院15日宣判，顧姓男子搭乘公車時，因不滿司機要求其他乘客戴口罩引發口角，竟然搶控行駛中的方向盤，所幸沒出意外，顧某仍依妨害安全駕駛罪，判處有期徒刑八個月，並處罰金人民幣5000元（約合新台幣2萬1000元）。

上海普陀法院判決指出，2021年3月28日下午，顧姓男子搭乘公車時，一對同乘夫妻上車，丈夫未佩戴口罩，夫妻倆與公車駕駛員發生口角。顧某作為旁觀群眾，在多方爭吵中，情緒逐漸激動，並下場與駕駛員激烈口角。在公車司機示意顧某注意文明用語後，顧某情緒激動上頭，直接從座位上站起來衝到駕駛員旁繼續辱罵。司機對其不予理睬，繼續專心開車。

顧某因駕駛員不理睬，更加生氣。正當駕駛員駕駛至普陀區金鼎路接近高陵路時，顧某在明知危險的情況下，抱著想讓駕駛員出交通事故、付出代價的目的，衝至駕駛座拉拽公車方向盤，致使駕駛員不得已緊急控制方向並剎停車輛，造成交通安全隱患。

在駕駛員剎停車輛後，不解氣的顧某仍然不顧公共安全，繼續用拳揮打駕駛員李某頭部，後被乘客拉開。在駕駛員報警後，顧某衝到駕駛座旁按下前門開關後下車逃逸。

4月6日，警方經過排查找到了顧某住所，顧某在其父親的規勸下，主動投案，認罪認罰。他對其罔顧自身及他人安危、危害公共安全的行為十分後悔，並寫了一份檢討信。

所幸此次妨害安全駕駛行為並未造成交通事故，也無人員傷亡。當日，顧某因涉嫌妨害安全駕駛罪被警方刑事拘留。2021年6月24日，上海市檢方依法以妨害安全駕駛罪嫌對顧某提起公訴。

上海普陀法院法官表示，妨害安全駕駛罪是大陸《刑法》修正案新增內容，規定乘客在行駛中的公共交通工具上（公共汽車、公路客運車，大中型計程車等車輛）使用暴力（如拳擊、毆打等）或搶控駕駛操縱裝置（常見的包括方向盤、加速踏板、制動踏板、變速桿等），便構成了影響公共交通工具的正常運行，當情節達到危害公共安全時，構成妨害安全駕駛罪。