上海環境能源交易所15日發佈關於全國碳排放權交易開市的公告，全國碳排放權交易於2021年7月16日（五）開市。而首批2000多家電力企業碳排放量超過40億噸二氧化碳。一旦上線交易，意味著全球最大的碳市場形成，全面加速大陸朝向碳達峰、碳中和等目標邁進。

按照大陸全國碳市場的規劃，電力行業為全國碳排放權交易率先被納入的行業，後續將有更多的行業被納入。其中，鋼鐵行業將在「十四五」期間儘早納入碳排放權交易市場。另外石化、化工、建材、有色、造紙、電力、航空等重點排放行業也有望在「十四五」期間陸續被納入。

據國金證券統計，待重點行業全部納入碳市場後，覆蓋的年碳排放總量預計在80億噸左右，約占全大陸碳排放量的70％至80％。業內人士預計，2021年大陸碳交易市場成交量或將達到2.5億噸，為2020年各試點交易所交易總量的3倍，成交金額將達60億元人民幣。

根據《長江日報》報導，據了解，目前全球已有超過130個國家、地區提出「零碳」或「碳中和」的氣候目標。為應對氣候變化，約61個區域、國家或者地方的碳定價機制。據氣候行動追蹤組織預計，即使其他國家繼續執行目前的氣候政策，大陸的行動也將使全球變暖預測降0.2℃至0.3℃。