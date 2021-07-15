多個起火點如燎原之勢肆虐美西與加拿大西部地區，加上竄升的高溫與乾旱助長火勢，當地超過百萬英畝的土地今天陷入火海，並且看不出火勢有趨緩的跡象。

當地官員指出，由於數處大火持續延燒，加州大片地區進入紅色警戒。其中，「河流大火」（River Fire ）仍無法獲得控制，烈火竄燒逼近優勝美地國家公園（Yosemite National Park）。

消防隊員也擔憂「迪克西山火」（Dixie Fire）的蔓延，目前大火繼續向北延燒。

去年的野火燎原是加州當代史上最嚴重的一次，不過今年可能就要打破去年的紀錄。

鄰近的俄勒岡州則是災情最慘重，因天乾物燥加上強風推波助瀾，境內的「靴統山火」（Bootleg Fire）已吞噬超過21萬2758英畝（約8萬6000公頃）土地，相當於12萬座足球場，當地許多居民被迫疏散。

當地有關部門說，加拿大西部邊境的森林大火也是燒不停，加國西部近來正遭逢前所未見的熱浪來襲，過去兩天新增至少35個起火點。

氣象預報員說，專家相信，由於地球暖化造成熱浪加劇，預計未來幾天之內氣溫仍舊居高不下。