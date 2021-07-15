台股今(15日)收在18034.19點，創下歷史新高，晶圓代工龍頭台積電尾盤翻紅上漲1元，收在614元，是重要關鍵，台積電今舉行法說會，預估第3季營收介於146-149億美元之間，季增約1成，將挑戰再創歷史新高，其他重點還包括捐贈疫苗、海外布局，以及股利政策等，本文一次看清楚法說會重點內容。

【1】第2季獲利，稅後淨利1343.59億元，季減3.8%，年增11.2%，每股淨利5.18元

台積電公布第2季合併營收季增2.7%達3721.45億元，較去年同期成長19.8%，創下季度營收歷史新高，平均毛利率季減2.4個百分點達50.0%，較去年同期減少3.0個百分點，營業利益率季減2.4個百分點達39.1％，與去年同期相較減少3.1個百分點。

上半年合併營收7345.55億元，年增18.2%，平均毛利率51.2％，較去年同期減少1.2個百分點，營業利益率40.3%，較去年同期下滑1.5個百分點，歸屬母公司稅後淨利2740.49億元，與去年同期相較成長15.2％，每股淨利10.57元，賺逾一個股本。

【2】第3季財測，營收在146-149億美元之間，可望續創新高

根據對當前業務狀況的評估，台積電對第3季的業績展望表示，預估第3季營收介於146-149億美元之間，若以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於49.5-51.5%之間，營業利益率預計介於38.5-40.5%之間。

【3】上調晶圓代工產值將成長20%

台積電再度上調對今年半導體產業(不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長17%、20%，這也是今年第2度上調，上一季預估成長分別為12%、16%，但對台積電本身營收預估則維持不變，即預估美元營收將成長20%。總裁魏哲家表示，今、明兩年產能都將非常吃緊。

【4】產能吃緊到2022年，車用晶片荒有望第3季獲改善

台積電總裁魏哲家表示，不僅今年產能吃緊，這種情況看來將延續到2022年，主要是5G相關與高效能運算應用需求持續成長，以及因應疫情等不確定性；車用晶片部分，今年微控制器(MCU)產量將提升60%，預期短缺現象可望在第3季改善。

【5】先進製程進度，3奈米預計2022年下半年量產

魏哲家表示，3奈米採用FinFET架構，支援智慧型手機及HPC運算，今年將進行風險試產，2022年下半年量產。今年智慧型手機與高效能運算推升5奈米需求，預估全年可貢獻20%營收，4奈米製程預計在本季試產，2022年量產。

【6】回應捐贈疫苗，劉德音表示，希望在疫情中有所貢獻

台積電董事長劉德音說，台積電作為社區一份子，希望在疫情中有所貢獻，雖然台灣確診個案在減少，但接種疫苗是當務之急，這件事剛開始或許看來有些「政治性」因素介入，但最後得到了各方的支持，結果看起來好像也不是那麼的政治。

【7】地緣政治，劉德音認為對企業是挑戰

劉德音表示，面對地緣政治的發展與影響，是各企業要面對的課題，目前中美緊張情勢似乎仍將持續，但美國拜登政府的政策是比較按規矩來，比較可以預期，企業也較容易調整。

【8】海外布局，美國不排除二期廠房擴建，日本結合載板夥伴因應HPC需求

劉德音表示，台灣仍是台積電的主要生產據點和研發中心，近年來隨著對半導體基礎安全需求的提升，也擴大全球生產據點，美國亞利桑那州12吋晶圓廠進度良好，首批在美國聘僱的員工已來台進行5奈米技術的培訓，計畫在2022年下半年將機台移入，2024年第1季開始以5奈米製程每月生產2萬片晶圓，並不排除第二期廠房擴建的可能性。大陸南京廠的擴產計畫是支援客戶緊急訂單，主要為28奈米製程，預計2022年裝機，2023年量產。

魏哲家表示，在日本成立3DIC材料研發中心主要是因應高效能運算(HPC)需求，將整合台積電的3DIC技術以及計畫內成員在材料和基板的技術，是就近和載板夥伴合作，至於未來是否會有在日本大量製造或設晶圓廠，目前還言之過早。

【9】股利政策，接下來每季現金股利至少每股2.75元

台積電財務長黃仁昭表示，未來仍將維持穩定的現金股利，接下來每季發放的現金股利至少每股2.75元，換句話說，未來台積電股東每股至少可獲得11元的現金股利。台積電是在今年6月9日董事會通過將每季配發的現金股利由每股2.5元提高至2.75元。