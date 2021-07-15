台中市工商發展投資策進會、台中市糕餅商業同業公會聯合響應醫護捐血活動，邀請糕餅業者暖心相挺。(台中市政府提供)

急急如律令！疫情升級三級警戒後，民眾捐血意願降低，導致血庫存量告急；衛生福利部台中醫院號召院內已完成疫苗接種的醫護人員率先挽袖捐血。15日由台中市工商發展投資策進會、台中市糕餅商業同業公會聯合響應醫護捐血活動，邀請糕餅業者暖心相挺，總計募得600盒糕餅慰勞第一線醫護人員。

台中醫院副院長林紹雯說，疫情非常時期，院方獲得社會各界的捐助及對醫護人員的支持，因近日疫情趨緩院方特別號召全院醫護人員捲起衣袖捐出熱血，用不同的方式來回饋社會，希望達到拋磚引玉的效果，呼籲民眾在疫情微解封時期，一起響應「捐血一袋，救人一命」，讓社會愛心同步解封。

台中市工策會總幹事黃于珊說，伴手禮業受疫情影響甚鉅，許多業者透露業績剩下1、2成，但在地糕餅業者們一聽到要慰勞辛苦的醫護人員，紛紛義不容辭地捐贈自家禮盒，還擔心600盒糕餅會不會不夠分配給醫護人員。

黃于珊表示，工策會站在守護在地產業角色，疫情期間辦理多場數位轉型課程與臉書直播，結合電子支付制度，期盼幫助業者度過疫情難關；工策會將於下半年度與外貿協會推動線上商展，爭取海外商機，並搭配購物節活動等，帶動台中整體伴手禮產業熱度。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，這次活動號召12家在地糕餅業者包括元明商店、九個太陽、法布甜健康伴手禮、如邑堂、太陽堂食品企業有限公司、鮮味珍食品舖、陳允寶泉食品、一米麥、阿聰師的糕餅主意、芋樂大世界、顏新發餅舖以及久久津乳酪本舖等捐贈物資，慰勞辛苦的醫護人員。

黃于珊強調，本土疫情升溫後，台中在地企業紛紛主動聯絡工策會響應物資捐贈發揮企業社會責任的影響力，推己及人，包括台中市創新創業協會捐贈市府衛生局三部「快速PCR檢測儀」；中華紙漿捐贈環保局次氯酸鈉5加侖共60桶；台中市飛雁創業協會則捐贈中山醫學大學附設醫院咖啡、滴雞精等愛心物資為醫護加油打氣。