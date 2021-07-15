金麗科股票自7/16起預收款券 18:322021/07/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，金麗科股票（3228）自7月16日起預收款券並管制撮合作業。 金麗科股票因最近10個營業日內有6個營業日，櫃買中心公布注意交易資訊，自7月16日起10個營業日（到7月29日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 華上生醫股票自7月16日起暫停交易 中再保15日股東會通過配息1.3元 8月2日除息交易日 #金麗科 #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #交易單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸碳排放權市場 7月16日上線交易 04:102021/07/15 焦點新聞 陸全國碳交易市場 拍板7月16日開市 18:222021/07/15 兩岸 「代銷天王」海悅國際訂7月30日除息 每股配發7元現金、1元股票 18:512021/07/15 財經 超市量販代客普渡 04:102021/07/15 時尚消費 移工可開始登記疫苗 雲林縣疫苗蓋率近16％ 18:502021/07/15 生活 中國碳交易市場 16日啟動 04:102021/07/15 全球財經 國鼎公司違反重訊申報遭處違約金40萬元 16:392021/07/15 財經 疫情衝擊Q2財報出不來 8月12前須申請展延 18:402021/07/15 財經 《櫃買市場》櫃買中心放寬債券自營商居家辦公管控措施 08:372021/07/15 財經 雲林縣不放棄採購BNT疫苗 張麗善：中央沒有理由不能和地方合作 17:122021/07/15 政治 企業置產、買殼 吹起東移風 04:102021/07/15 財經要聞 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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